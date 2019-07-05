Москва, , 09:38 — REGNUM

Самым популярным автомобилем стоимостью от 5 млн рублей в России стала модель японского автопроизводителя Toyota Land Cruiser 200. Об этом 5 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Рейтинг был составлен специалистами агентства по ценам на все модификации 250 моделей, которые числятся на российском авторынке.

По итогам первых пяти месяцев 2019 года в России было продано 2 635 внедорожников Toyota Land Cruiser 200. Средневзвешенная цена этого авто составила 5 420 000 рублей.

Вторую строчку рейтинга заняло авто немецкого бренда — BMW X5. Его за отчетный период приобрели 2 248 жителей России. Средняя стоимость внедорожника составила 5 086 000 рублей.

На третьем месте — внедорожник Mercedes-Benz GLS с показателем 1 562 реализованных авто при средней стоимости 5 675 000 рублей.

Четвертое и пятое места заняли Lexus LX (1 437 штук, 7 090 000 рублей) и Porsche Cayenne (1 330 штук, 5 287 000).

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