Благовещенск, , 08:47 — REGNUM

В строго назначенное время — 08:41 московского времени — на космодроме «Восточный» в Приамурье произведён запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 33 спутниками различного назначения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первая ступень отработала штатно, и факел пламени с оглушительным грохотом унёс ракету-носитель «Союз-2.1б» на орбиту. Под головным обтекателем ракеты находится основной спутник «Метеор-М» № 2−2, а также ещё 32 спутника в качестве попутной нагрузки.

Это пятый запуск космического аппарата с российского дальневосточного космодрома «Восточный».

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Как сообщало ИА REGNUM, спутник «Метеор-М» № 2−2 представляет собой космический аппарат массой 2 900 кг, имеющий полезную нагрузку массой 1 250 кг и рассчитанный на активную работу сроком 5 лет.