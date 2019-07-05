Москва, , 08:46 — REGNUM

По итогам 2018 года в России было выдано 801 300 автокредитов. Об это сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз ГК «АвтоСпецЦентр».

За рулем автомобиля (сс) Free-Photos

В 2018 году жители России взяли на 10,7% автокредитов больше по сравнению с 2017 годом.

По словам директора департамента финансовых услуг «АвтоСпецЦентра» Дмитрия Молькова, более половины авто в России стали покупать в кредит, поскольку это более выгодно по сравнению с обычной покупкой. Чаще всего для покупки в кредит покупателю предлагают более выгодные условия.

С помощью займа, по данным экспертов, в России покупают 49,03% новых легковых автомобилей. Кроме того, растет количество тех, кто приобретает в кредит подержанные машины. Их число составляет 23%от общего числа займов на российском авторынке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые пять месяцев 2019 году жители России потратили на покупку новых авто 963 млрд рублей.

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