Москва, , 08:27 — REGNUM

Изображения минивэна Combo в версии Life появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), что говорит о том, что скоро авто появится на российском авторынке. Об этом сообщает RG.

Судя по информации на патент, в России скоро появится новый фургон от альянса PSA-Opel. Впервые автомобиль Opel Combo Life был представлен весной 2018 году на Женевском автосалоне. Он построен на модульной платформе французской группы PSA, что роднит его с новыми Citroen Berlingo и Peugeot Partner.

Сообщается, что для российского авторынка авто может быть предложено в двух вариантах: со стандартной колесной базой на 2780 мм и с удлиненной на 2970 мм.

В Европе Opel Combo Life идет с дизельным мотором на 1,5 л. мощностью 130 л.с. Также есть вариант с 1,2-литровым бензиновым турбомотором с такой же мощностью. Двигатели идут в паре с пяти‑ и шестиступенчатыми механическими коробками передач или с вариатором.

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