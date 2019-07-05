Лондон, , 07:51 — REGNUM

Зарубежные эксперты назвали самые выдающиеся машины на Фестивале скорости, который проходит в английском графстве Западный Суссекс в Гудвуде. Об этом сообщает сетевое издание «OaNews».

Зарубежные ценители суперкаров уже успели оценить коллекцию скоростных автомобилей, привезённых со всего мира на фестиваль в Гудвуде. Он проходит с 4 по 7 июля.

Самым выдающимся автомобилем специалисты назвали Mercedes-Benz C11. Он оснащён мотором V8 объёмом 5 л. Вторую строчку в этом рейтинге занял автомобиль Ferrari 166MM, который получил прозвище «яйцо» за спецефичную форму кузова. Сообщается, что это авто принимало участие в гонках 1951 года.

Кроме того, эксперты отметили в числе наиболее выдающихся суперкаров машины Aston Martin серии DP сборки 212, 214 и 215. Все они являются «проектными» разработками для гонок середины ХХ века.

Модели из коллекции в отличном состоянии. Они выглядит почти так же, как после спуска с конвейера автозавода.

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