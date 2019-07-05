Москва, , 06:47 — REGNUM

Московский вертолетный завод им М.Л. Миля успешно завершил испытания Ми-38 в условиях высокогорья и экстремально высоких температур, сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Для подтверждения характеристик, вертолёт совершил более 50 полетов при температурах воздуха до +45°C. Эти испытания прошли в Астрахани. С свою очередь во время полётов на Эльбрусе винтокрылая машина продемонстрировала свои способности к выполнению полётов на высотах до трёх тысяч метров над уровнем моря. Полученные результаты переданы в Росавиацию для внесения дополнений в сертификат типа вертолета.

Ми-38 — советский и российский средний многоцелевой вертолёт, предназначенный для перевозки грузов и пассажиров, проведения поисково-спасательных операций. Ми-38 оснащён силовой установкой с двумя двигателями ТВ7−117В производства ОАО «Климов». Может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты.

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