Вашингтон, , 20:28 — REGNUM

В сухопутных войска США идет тестирование системы IVAS (The Integrated Visual Augmentation System). В переводе на русский означает «Интегрированная система улучшенного визуального слежения». Об этом пишет военный ресурс Military.com.

Система представляет собой очки. Это высокотехнологичное устройство, которое позволяет создавать синтетическую учебную среду для военнослужащих. Отпадает необходимость для тренировки выдвигаться в специальный учебный центр.

На существующую обстановку, здание или рельеф местности накладывается дополнительная информация, например, в виде членов террористических организаций. По отзывам пользователей, это очень похоже на компьютерную игру в стиле Call of Duty. Дополненная картинка выглядит близкой к реальности.

После проведения тренировок командиры на основе записанной IVAS информации могут показать солдатам, где они сделали ошибки и что нуждается в улучшении. Система также может быть использована в боевой обстановке, для этого прицельная сетка оружия оператора проецируется в очки. На дисплей очков также выводятся динамические пометки, например, о том, в каком месте находится твой сослуживец, который также использует эту систему, а в каком — враг.

Контракт на IVAS был подписан минобороны США с компанией Microsoft в ноябре 2018 года. Общая сумма контракта составляет 480 миллионов долларов.