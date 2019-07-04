Москва, , 16:37 — REGNUM

Наряду с ледоколами России в Арктике нужны и вертолёты. Морская авиация ВМФ РФ уже располагает арктической версией вертолёта под маркировкой Ми-8АМТШ-ВА. По контракту от 2016 года эти машины уже поступают в войска. От базовой версии арктическая отличается наличием улучшенной теплоизоляции, более современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием. Система подогрева двигателей и трансмиссии позволяет запустить двигатели вертолета при температуре окружающей среды ниже сорока градусов по Цельсию.

Холдинг «Вертолеты России», входящий в ГК «Ростех», также ведет разработку машины для Арктики на базе самого тяжёлого в мире серийного вертолета Ми-26Т2В. В настоящее время конструкторы ожидают техническое задание от министерства обороны РФ. Вертолёт будет создан для нужд ВКС и ВМФ. Будет десантная и транспортная версия. После получения технического задания для создания опытного образца оборонке понадобится до двух лет.

Арктическая версия вертолёта будет называться Ми-26Т2ВА. Его зона использования — прибрежные районы арктических морей. Для морской авиации у летчиков будут специальные костюмы, под которые будет адаптирована кабина экипажа. Фюзеляж вертолета будет утеплен, оборудован системой обогрева основных агрегатов. Предусматривается установка специального оборудования для приготовления и подогрева пищи, а также теплого санузла.