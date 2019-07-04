Вадуц, , 14:49 — REGNUM

Эта идея казалась научной фантастикой, но оказалась работоспособной: автомобиль Quantino, движимый водой и солями, смог преодолеть уже 350 тыс. км. Об этом сообщает лихтенштейнская компания-разработчик nanoFlowcell на своем официальном сайте.

Представители компании отмечают, что за всё время испытаний автомобилю понадобилось лишь рядовое обслуживание: замена тормозов, шин и некоторые другие процедуры. Автомобиль Quantino оснащен четырьмя электродвигателями, которые работают при помощи технологии flowcell. Мощность составляет 136 л. с. В отличие от других электрических моделей, которые работают от высокого напряжения, в Quantino используется 48-вольтовая система низкого напряжения, похожая на используемую в электромобилях для гольфа.

В автомобиле имеются два бака общим объемом 350 л. В них находятся две ионные жидкости — смесь воды и металлических, синтетических и природных солей, называемая bi-ION. Это разработка nanoFlowcell. Жидкость циркулирует через мембрану, вырабатывая энергию. Quantino, в отличие от других электромобилей, не нуждается в регулярной подзарядке.

Впервые автомобиль был представлен в 2016 году. С тех пор компания доработала программное обеспечение. По данным nanoFlowcell, стоимость всей системы составляет всего около €600, а срок ее полезного использования составляет около 50 тыс. часов. В компании считают, что в скором времени смогут продавать свои автомобили.