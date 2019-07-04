Москва, , 14:00 — REGNUM

Китайский автопроизводитель Chery начнет продажу обновлённый кроссовер Chery Tiggo 5X (Tiggo 4) в России в августе 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пока не сообщается, какие комплектации будут у новинки, которая появится в конце лета на российском рынке. Также ничего не известно о ее стоимости.

Известно, что внешне кроссовер будет похож на флагманскую модель компании — Tiggo 8. Кроме того, сообщается, что построен он будет на платформе T1X. Его длина будет составлять 4318 мм, ширина — 1831 мм, а высота — 1662 мм. Колесная база нового Chery Tiggo 4 будет составлять 2610 мм.

Новинка будет оборудована светодиодными дневными ходовыми огнями, трехмерными задними фарами, цифровой приборной панелью, диагональ которой составляет семь дюймов, а также мультимедийной системой.

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