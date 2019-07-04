Москва, , 13:40 — REGNUM

Самой популярной моделью на российском авторынке стала Lada Granta. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж за июнь, опубликованные компанией АвтоВАЗ.

Эта же модель российского АвтоВАЗа лидирует по продажам за период с января по июнь 2019 года.

Сообщается, что за июнь было продано 11 609 Lada Granta, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте по популярности в России также модель АвтоВАЗа — Lada Vesta. За июнь было продано 8947 этих моделей, что на 9% меньше, чем годом ранее.

Третье место у южнокорейской KIA Rio. Её продажи в июне составили 8282 авто, что на 6% меньше результата годичной давности.

Читайте также: Названа сумма, потраченная жителями РФ на покупку новых автомобилей