Новосибирск, , 13:34 — REGNUM

Уникальный ветрогенератор, который может работать при низкой скорости ветра и нагревать воду практически без потерь, создают учёные новосибирского Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе, сообщает 4 июня издание «Наука в Сибири».

Обычно, чтобы получить теплую воду, используя ветряную установку, электричество требуется преобразовать в тепло. Разработанное сибирскими физикам позволит превращать механическую энергию в тепловую, минуя дополнительные этапы преобразования энергии.

«Эффективность ветрогенератора, который производит электричество, не превышает 40%. Здесь же, по закону сохранения механической энергии, все энергия вращения ротора переходит в тепло, за исключением механических потерь, которые минимальны, то есть КПД составляет практически 100%», — объяснил главный научный сотрудник ИТ СО РАН доктор технических наук Виктор Терехов.

По его словам, такие устройства смогут эксплуатироваться в частных домохозяйствах и на дачах, а также в местах, куда трудно подвести электричество. При этом ветрогенератор будет работать при любой скорости ветра, даже после его остановки из-за полного безветрия.

В настоящее время ученые рассчитывают создать опытный образец совместно с факультетом летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета и найти инвесторов.

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