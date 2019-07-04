Москва, , 12:03 — REGNUM

В честь своего столетнего юбилея британская компания Bentley представила в России автомобиль Mulsanne W.O. Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Седан был разработан ателье Mulliner по подобию Bentley 8 L — это любимая модель Уолтера Оуэна Бентли. Фрагменты коленвала Bentley 8 L, который основатель компании разработал в 1930 году, находятся под стеклом в подставке для бокалов и охлаждения напитков в бутылках, расположенной между задними креслами Mulsanne W.O. Edition.

«Коленвал, приводивший в движение 8 Litre, на котором У. О. Бентли пролетел тысячи миль по просторам Великобритании, теперь заключен в сердце Mulsanne W.O. Edition», — говорится в сообщении компании.

Автомобиль выпущен ограниченной серией — всего 100 экземпляров, три из которых представлены в официальном дилерском центре «Bentley Москва».

Под капотом седана мотор V8 на 6.75 л. мощностью 512 л. с. Максимальная скорость авто составляет 296 км/ч. С 0 до 100 км Mulsanne W.O. Edition разгоняется за 5,5 секунд.

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