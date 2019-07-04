Рим, , 10:27 — REGNUM

За первое полугодие 2019 года в мире было продано на 96% больше автомобилей итальянской компании Lamborghini по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает издание Motor.

Всего за отчетный период было реализовано 4 553 машины Lamborghini. В компании связывают такой рост с популярностью кроссовера Urus. За период с января по июнь 2019 года было продано 2 693 Urus. Таким образом, около 59% продаж от общего количества автомобилей реализованных итальянской компанией пришлись на эту модель.

Больше всего кроссовер Urus пользовался популярностью в Соединённых Штатах. Там эту модель купили 1543 автолюбителя. Показатели продаж Urus в США увеличились на 128% по сравнению показателем годичной давности.

Кроме того, за отчетный период более чем вдвое вырос спрос на автомобили итальянской марки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (до 1184 штук).

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