Берлин, , 09:33 — REGNUM

Немецкая компания Opel представила хэтчбек Astra нового поколения. Об этом сообщает издание Motor.

Компания опубликовала первые фотографии обновленного авто и поделилась информацией о новинке.

Несмотря на переход Opel из американского концерна General Motors во французскую группу PSA, двигатель для обновленного хэтчбека выполнен GM.

Компанией предложена широкая линейка агрегаторов. Автомобиль с турбированным двигателем объёмом 1,2 л. можно будет приобрести в трёх вариантах мощности: 110, 130 и 145 л.с. Все эти моторы агрегатируются со шестиступенчатой «механикой». Двигатель на 1,4 л. мощностью 145 л. с. будет идти в паре с бесступенчатым вариатором.

Кроме того, будут предложены два варианта авто с дизельными двигателями объёмом 1,5 л. и мощностью 105 и 122 л.с. Для этих моторов предложат как шестиступенчатую МКП, так и девятидиапазонную автоматическую трансмиссию.

Автопроизводитель пока не сообщает дату публичной презентации обновленного хэтчбека Astra.

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