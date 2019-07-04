Москва, , 07:54 — REGNUM

За первые пять месяцев 2019 года на российском авторынке было перепродано на 2,6% больше автомобилей китайских марок, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за отчетный период было продано 31 000 легковых китайских автомобилей с пробегом.

Самая популярная китайская марка подержанных авто — это Chery. Её доля на российском рынке составляет 30,6% (9493 ед., — 1,3%). На второй строчке — Lifan с результатом 7908 авто (+6,3%). Третью строчку в этом рейтинге занимает марка Geely (5 521 ед., +5,9%). Далее следует: Great Wall (5 468 ед., +2%). Четыре эти китайские марки составляют более 90% всех перепродаж автомобилей китайских брендов в России.

Гораздо меньшим спросом в нашей стране пользуются такие китайские бренды, как BYD (708 ед.), FAW (471 ед.), Haima (275 ед.), Brilliance (236 ед.).

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