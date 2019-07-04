Владивосток, , 06:30 — REGNUM

Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создадут цифровой корпус русского языка для обучения машин, нейросетей и разработки синтетической личности на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Первым продуктом лаборатории машинного обучения в школе цифровой экономики ДВФУ станет цифровой менеджер, позволяющий поддерживать сложные диалоги с пользователем. Он сможет задавать наводящие вопросы, выполнять поиск неочевидных ответов и круглосуточно решать сервисные задачи.

На первом этапе будет накоплен языковой материал. По планам специалистов, он завершится примерно через год. Затем материал будет размечен: его разобьют на части речи, проставят ударения, паузы, разделят на диалоги и монологи, приведут произнесённые фразы к точному соответствию написанному тексту, а тексты, начитанные с листа, отделят от произнесённых естественным образом.

Ранее в школе цифровой экономики ДВФУ приступили к разработке интерактивной программы, которая будет «контролировать» поведение пользователя в интернете и в опасный момент уведомит о потенциальной угрозе.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДВФУ создают программу для защиты от кибермошенников