Москва, , 16:05 — REGNUM

«Уралвагонзавод» завершает изготовление образцов боевого модуля ДУБМ-57 для тяжелой боевой машины пехоты Т-15 на базе платформы «Армата». ДУБМ расшифровывается как дистанционный управляемый боевой модуль. 57 — это калибр основного вооружения, 57-мм автоматической пушки. У ДУБМ-57 есть и название «Кинжал». Об этом пишет ТАСС.

ТАСС опирается на годовой отчет «Уралвагонзавода», где также говорится, что пройдены автономные отладочные испытания стрельбой автоматической 57-мм пушки.

Модуль «Кинжал» дает БМП Т-15 серьезную огневую мощь. Наряду с пушкой он оснащен пулеметом ПКТМ калибра 7,62-мм и противотанковыми управляемыми ракетами «Атака». 57-мм автоматическая пушка использует различные типы боеприпасов, позволяющих вести поражение живой силы, бронированной техники и летательных аппаратов противника. Известно, что на дальности в 1500 метров снаряд пушки способен пробить броню толщиной до 120 миллиметров.

Ряд экспертов выступили с предложением отправить БМП Т-15 для испытаний в Сирию, чтобы проверить её боевые возможности. При этом отправить как с модулем «Кинжал», так и с модулем «Байкал», в котором основным оружием выступает автоматическая 30-мм пушка. Также, по мнению экспертов, в боевом модуле «Кинжал» необходимо усилить защиту пусковых контейнеров для ПТУР «Атака».