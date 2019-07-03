Москва, , 15:27 — REGNUM

По итогам первых пяти месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 518,7 тыс. рублей. Об этом 3 июля сообщает статистическое агентство «Автостат».

Этот результат на 9,9% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Стоит отметить, что средневзвешенная стоимость иномарки за этот же период составила 1 млн 776,9 тыс. рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. В то время, как средневзвешенная стоимость отечественного автомобиля составила по итогам первых пяти месяцев 2019 года 660,5 тыс. рублей, что на 8,2% выше по сравнению с прошлогодним показателем.

Для подсчёта средневзвешенной стоимости производился расчёт на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объёмов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Читайте также: Названа средневзвешенная цена авто с пробегом на рынке России