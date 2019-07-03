Москва, , 15:02 — REGNUM

Немецкая автокомпания BMW объявила, что продажи нового BMW X6 в России начнутся 30 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Премьера BMW X6 пройдет в начале осени на Франкфуртском автосалоне. В России модель будет доступна в четырёх комплектациях. Их стоимость составит от 5 млн 420 тыс. рублей до 6 млн 770 тыс. рублей. Причём специально для российского авторынка созданы 4 Launch пакета с набором самых востребованных опций.

Если сравнивать с предыдущем поколением авто, то можно отметить, что обновленный BMW X6 значительно подрос. Так, его длина увеличилась на 26 мм (4935 мм), ширина на 15 мм (2004 мм), а колесная база подросла на 24 мм (до 2975 мм). А вот по высоте автомобиль стал ниже на 6 мм (1696 мм).

Новинка получила новую эксклюзивную подсветку BMW Iconic Glow. Она установлена на решетке радиатора. Теперь во время отпирания решётка будет загораться мягким светом, кроме того, по желанию водитель может активировать подсветку во время движения.

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