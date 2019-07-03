Москва, 3 июля 2019, 14:49 — REGNUM

Фазовый способ пеленгации для определения угловых координат источников излучения сигналов разработали специалисты Особого конструкторского бюро Московского энергетического института (ОКБ МЭИ), сообщает 3 июля пресс-служба холдинга «Российские космические системы».

Центр космической связи Особого конструкторского бюро Московского энергетического института «Калязин»
Центр космической связи Особого конструкторского бюро Московского энергетического института «Калязин»
Okbmei.ru

Пеленгатор позволяет определять местоположение объектов в пределах околоземного космического пространства. Сам способ уже используется в корреляционно-фазовом пеленгаторе «Ритм», который установлен в Научно-исследовательском испытательном техническом центре «Медвежьи озера» (Московская область).

Новый способ пеленгации позволяет одновременно определять местоположение и кинематические характеристики источника излучения узкополосного сигнала и источника излучения широкополосного сигнала.

Еще в 2017 году сотрудниками ОКБ МЭИ был получен патент на изобретение «Корреляционно-фазовый пеленгатор», который позволял исключить влияние помехи на точность траекторных измерений. При дальнейшей разработке авторы решали задачу не только исключения влияния помехи, но и обеспечения измерения координат постановщика помехи. Полезный сигнал, как правило, является узкополосным, а помеха — широкополосной и их частотные характеристики отличаются. Используя это различие, удалось разработать новый способ фазовой пеленгации, реализующий одновременную пеленгацию двух источников излучения с разными частотными характеристиками.

Этот способ основан на применении приемников с тремя частотными каналами. Основной частотный канал обрабатывает сигналы обоих источников излучения. Два другие канала анализируют информацию только о широкополосном сигнале. Это позволяет разделить данные об источниках излучения и обеспечить высокоточные измерения координат каждого из этих источников.

В планах разработчиков — подготовка материалов для заявки на изобретение, позволяющее одновременно пеленговать два источника излучения, имеющих разные временные характеристики.