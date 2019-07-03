Вашингтон, , 11:58 — REGNUM

Американский инженер Эрик «Insert Controller Here» Хекман создал игровой контроллер для Super Smash Bros., Overwatch и League of Legends из стакана и пачки соли. Об этом игровое издание Kotaku сообщило 2 июля.

Контроллер Хекмана — это стакан с водой, подключенный к аппаратной платформе Arduino. Если насыпать в воду некоторое количество соли, программное обеспечение самостоятельно определит необходимую последовательность команд и выйдет из игры. По словам разработчика, такой контроллер позволяет бороться с приступами гнева во время матчей в популярных соревновательных игры.

По словам Хекмана, контроллер работает по простейшим законам физики и химии. Сама по себе дистиллированная вода проводит электричество не слишком эффективно. Но, если добавить в неё соль, то проводимость ощутимо повышается. Так, насыпая соль в чашку, процессор Arduino улавливает изменение электрического тока и вводит необходимую команду в компьютер или консоль.

Эрик Хекман занимается созданием необычных игровых контроллеров. Свои творения мужчина выкладывает на собственном YouTube-канале под названием Insert Controller Here. Так, он создавал контроллеры из игрушечных бластеров, бананов и банок с майонезом. Хекман также организует вебинары, где учит людей программирование и принципам работы с Arduino.

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