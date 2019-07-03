Краснодар, , 11:18 — REGNUM

В России на 25% вырос спрос на автомобили для караванинга (путешествие с проживанием в автодомах или автоприцепах). Об этом сообщает RG со ссылкой на сервис для размещения объявлений «Авито».

В Волгограде спрос на автодома вырос на 86%. Также высокий интерес они вызывают в Краснодаре и в Ростове-на-Дону. Кроме того, специалисты «Авито» отмечают, что за последнее время почти на четверть выросло количество предложений.

Самый дорогой автомобиль на колесах выставлен на продажу в Казани. Его стоимость составляет 31,5 миллиона рублей. Этот автодом оборудован спутниковым ТВ, электрогенератором и холодильником. Кроме того, он может ездить по бездорожью.

«Дом на колесах бывает двух видов — машина со встроенным жилым помещением на базе автошасси и прицеп, оборудованный как мини-квартира», — сообщил представитель дилера зарубежной компании, продающей автодома в Краснодаре и в Ростове-на-Дону Артур Манакян.

Он добавил, что дорогие зарубежные модели могут позволить себе не все. В России представлены дома на колесах на базе немецких, итальянских и американских авто.

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