Токио, , 10:59 — REGNUM

Японский автопроизводитель Honda опубликовал изображения нового электрокара Honda е. Об этом сообщает RG.

Honda е Car and Driver

Официально японский электрокар будет представлен осенью на автосалоне во Франкфурте. Пока же в сети появились новые фото прототипа Honda е.

Радиус разворота электрического хэтчбека составляет всего 4,3 метра. Это важная характеристика для авто, специально созданного для городских поездок.

Honda е выпущен на новой платформе, благодаря чему авто имеет задний привод и распределение веса по осям 50:50. Кроме того, у новинки независимая подвеска всех колес и специальный «спортивный режим».

Мощность мотора Honda е составляет 148 л. с. С 0 до 100 км авто разгоняется за 8 секунд. Заряда батареи хватает на 200 км дороги.

Ситикар получил вместо обычных боковых зеркал встроенные камеры, которые передают изображение на два экрана на приборной панели. Причём доступна эта функция будет для базовой комплектации авто.

В продажу авто поступит в следующем году, но уже сейчас в некоторых европейских странах можно заказать новую Honda е.

Читайте также: В России появилась эксклюзивная версия пикапа Toyota Hilux