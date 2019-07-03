Москва, , 10:36 — REGNUM

Самый большой объём рынка легких коммерческих автомобилей (LCV) в Москве. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В российской столице за период с января по май 2019 года было зарегистрировано 5 962 новых авто сегмента LCV. Второе место по объему рынка этого сегмента заняло Подмосковье. Там за первые пять месяцев количество легких коммерческих автомобилей достигло показателя в 3 883 единицы. Северная столица заняла третье место в этом рейтинге с показателем 2 264 проданных авто сегмента LCV.

В пятерку рейтинга также попали Краснодарский край (1 658 ед.) и Татария (1 303 ед.).

Далее следуют: Свердловская область (1 135 ед.), Нижегородская область (1 069 ед.), Ростовская область (980 ед.), Башкирия (979 ед.) и Самарская область (833 ед.).

Всего за первые пять месяцев 2019 года в России было продано 41 100 легких коммерческих автомобилей, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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