Казань, , 10:14 — REGNUM

За период с января по май 2019 года в Казани было продано на 14,8% меньше новых легковых авто, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за первые пять месяцев 2019 года на казанском авторынке было реализовано 8 547 машин.

Лидером на казанском рынке стала российская автокомпания АвтоВАЗ. На её долю приходится 20,6% от всего объёма проданных авто. На втором месте по популярности в Казани — южнокорейская марка KIA (15,8%). Не на много отстает от неё французская марка Renault (13,3%) и южнокорейская Hyundai (11,7%).

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