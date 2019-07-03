Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM

За период с января по июнь 2019 года автомобильный завод южнокорейской компании Hyundai в Санкт-Петербурге увеличил объём производства на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Сообщается, что за первое полугодие 2019 года было произведено 124 900 машин южнокорейской компании. По планам компании, на автозаводе в Санкт-Петербурге будет выпущено в 2019 году более 240 000 автомобилей.

На заводе в Петербурге выпускаются такие модели, как седан Hyundai Solaris, кроссовер Hyundai Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line. Все они ежегодно входят в топ самых популярных автомобилей на российском рынке.

Читайте также: Hyundai Card и TechStars подписали соглашение о сотрудничестве