Берлин, , 09:57 — REGNUM

Турция предпочла купить у России зенитно-ракетные системы С-400 из-за их преимуществ перед западными аналогами, в частности — более низкой цены. Об этом пишет немецкая газета Deutsche Welle.

Издание отмечает, что сегодня С-400 — это «самая мощная модель в ряде систем обороны», которые были разработаны в СССР после Второй мировой войны, а позже модернизированы в России. Специалист из Университета Бирмингема Ричард Коннолли отметил, что Россия всегда была лидером в ракетостроении.

Коннолли пояснил, что С-400 может запускать различные типы ракет, при этом комплекс обходится гораздо дешевле, чем западные аналоги. Российская ЗРС стоит почти вдвое меньше, чем американская система Patriot, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских комплексов С-400 Анкаре начнутся уже в июле. Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева отметила, что Турция получит все комплексы до конца этого года.

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