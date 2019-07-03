Москва, , 09:11 — REGNUM

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) подписала группа PSA (владелец марок Peugeot, Citroen, DS и Opel) с министерством промышленности и торговли (Минпроторг) РФ. Об этом 3 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Французская автомобилестроительная компания PSA планирует в рамках специнвестконтракта увеличить модельный ряд машин, выпускаемых на предприятии «ПСМА Рус» в Калуге. Расширение произойдет в том числе за счёт моделей Opel. Инвестировать компания намерена в производство полноприводных версий Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen Jumpy и Citroen SpaceTourer.

Также предполагается локализация производства моторов. Она будет включать в себя ковку, литье и механическую обработку основных элементов двигателя. Кроме того, планируется внедрить техоперации, которые будут связаны с локализацией производства трансмиссии.

На данный момент предприятие «ПСМА Рус» выполняет все основные операции: сварка, сборка, окраска. Стоит отметить, что при производстве машин используется отечественная штамповка.

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