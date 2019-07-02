Пекин, , 23:29 — REGNUM

Китайская корпорация Xiaomi официально представила новый смартфон Mi CC9 и его бюджетную версию Mi CC9e.

Китайский смартфон Иван Шилов © ИА REGNUM

Базовая версия смартфона будет стоить $260 (около 16,5 тыс. рублей). Смартфон Mi CC9 оснащен экраном с диагональю 6,3 дюйма и поддерживает разрешение Full HD+. В смартфоне используется тройная основная камера и камера для селфи. Емкость аккумулятора — 4030 мА ч. Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 710 SoC. оперативная память смартфона — 6 Гб, встроенная накопительная память — 128 Гб.

Бюджетная версия — Mi CC9e — стоит $188 (около 11,9 тыс. рублей). Экран у этой версии чуть поменьше — диагональ 6 дюймов, поддерживается формат HD+. Смартфон построен на менее продвинутом процессоре, но из той же линейки — Snapdragon 665.

Обе версии смартфона будут доступны в черном, белом и синем цветах.