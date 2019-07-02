Москва, , 15:48 — REGNUM

В компания «Сузуки Мотор Рус» (официальный импортер продукции японского автопроизводителя Suzuki) назначен операционный директор. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Операционным директором «Сузуки Мотор Рус» стала Ирина Зеленцова. Она будет отвечать за продажи и послепродажное обслуживание, маркетинговую стратегию марки, логистику и осуществлять руководство компанией совместно с генеральным директором.

Сообщается, что Зеленцова работает в компании уже 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с января по май 2019 года в России было реализовано 2189 автомобилей японской компании Suzuki, что на 16% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В планах компании реализация в 2019 году 8500 авто в России.

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