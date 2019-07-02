Москва, , 15:04 — REGNUM

Подразделение американской корпорации General Motors представило две специальные версии Camaro 2019 модельного года для России. Об этом 2 июля сообщает RG.

Chevrolet Camaro Shock Edition KingAutos

Под капотом у новых Camaro турбированный мотор на 2 л., мощность которого составляет 238 л. с. С 0 до 100 км автомобиль разгоняется за 5,9 секунды.

Chevrolet Camaro Shock Edition выполнен в эксклюзивном ярко-желтом цвете с черными полосами. Внутри авто кресла отделаны черной кожей. Эта версия лимитированная — в России будет всего 30 Shock Edition.

Вторая спецверсия Camaro — Black Edition. Исходя из названия понятно, что эти авто будут окрашены в черный цвет. Кроме того, на кузове этой спецверсии будут также декоративные полосы. В экстерьере появятся выполненные в красном цвете элементы. В России поступят на реализацию всего 20 автомобилей Camaro Black Edition.

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