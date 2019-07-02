Осло, , 14:45 — REGNUM

За первое полугодие 2019 года в Норвегии было продано 48,4% электромобилей от общего числа реализованных новых авто. Об этом сообщает Норвежская дорожная федерация (NRF).

Норвегия стала лидером среди других стран мира по продажам электрических версий авто на душу населения. При том, что в 2018 году доля всех проданных электромобилей составляла всего 31,2%. Норвегия планирует полностью прекратить реализацию дизельных и бензиновых автомобилей к 2025 году. Для этого в стране предусмотрены льготные программы на покупку электрокаров.

Сообщается, что самой популярной моделью авто в Норвегии, по данным NRF, стала Tesla Model 3. В июне американская компания Tesla продала 3760 электромобилей в Норвегии.

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