Москва, , 14:30 — REGNUM

Китайская автомобилестроительная компания Changan получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на внедорожник Changan CS35 Plus, который был произведен в Китае. Об этом сообщает издание «Авторевю».

Китайская компания выпустила второе поколение CS35 — CS35 Plus. Как сообщается, Plus в названии обновленного внедорожника означает увеличенные размеры внедорожника. Так, по сравнению с предыдущим поколением его длина увеличилась на 165 мм, ширина на 15 мм, а вот высота, наоборот, уменьшилась на 10 мм. Таким образом, размеры внедорожника составили 4335×1825×1660. На 40 мм подросла колесная база авто. Она теперь составляет 2600 мм.

Хотя в Китае CS35 Plus поступил в продажу с новым двигателем, для российского рынка он остался таким же, как и у предыдущего поколения авто.

С 2016 года китайские кроссоверы Changan CS35 выпускаются на производственных мощностях группы компаний «Ирито» в Краснинском районе Липецкой области. Однако новые Changan CS35 Plus будут напрямую поставляться из Китая, поскольку сотрудничество с липецким предприятием развития не получило.

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