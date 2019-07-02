Владивосток, , 14:05 — REGNUM

Самой популярной моделью авто в Дальневосточном федеральном округе стала японская Toyota Corolla. Об этом 2 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобилей этой модели на Дальнем Востоке насчитывается порядка 161,7 тыс. штук. И только 6% из них имеют левое расположение руля.

Вторую строчку занимает отечественный седан Lada 2106. Их в ДФО насчитывается 66,8 тыс. штук. Сообщается, что 51% «шестерок» на Дальнем Востоке — советского производства.

Также в топ-5 вошёл внедорожник от АвтоВАЗа Lada 4×4 (53,5 тыс. ед.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автомобилей с правым расположением руля в России зарегистрировано около 2,5 млн единиц. Причём более 68% от этого числа находятся в ДФО.

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