Токио, , 13:49 — REGNUM

В июне в Японии было продано 248 056 автомобилей, что на 1,8% меньше, чем за июнь 2018 года. Об этом 2 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные японской ассоциации автодилеров (JADA).

Автомобиль Nissan

При подсчёте общего количества реализованных автомобилей в Японии за июнь 2019 не были учтены мини-кары с объёмом двигателя до 660 куб. см.

После положительной динамики продаж в апреле и в мае японский авторынок снова пошел на спад.

Всего за полугодие этого года в Японии, по данным ассоциации, было продано 1 млн 496 тыс. 032 авто, что всего на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

На первом месте по продажам в Японии бренд Toyota. Продажи автомобилей этой марки составили в июне 114 951 автомобиль, что на 3,6% больше прошлогоднего результата.

На второй строчке — Honda с показателем 35 436 единиц. Продажи этого бренда также выросли (+6,9%).

Хуже всего в июне шли продажи у автокомпании Nissan, которая однако также вошла в тройку лидеров японского авторынка. За июнь было продано всего 27 322 автомобиля, что на 10,3% ниже продаж июня 2018 года.

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