Москва, , 12:06 — REGNUM

Самым дорогим легковым автомобилем на авторынке России по итогам пяти месяцев 2019 года стал спорткар Porsche 911 GT. Об этом 2 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Средняя стоимость нового Porsche 911 GT составляет 13,33 млн рублей. С января по май 2019 года эту модель приобрели 20 автолюбителей.

Вторую строчку в рейтинге самых дорогих авто занимает Mercedes-Benz G-Class. Его стоимость на отечественном авторынке составила 12,28 млн рублей. За отчётный период его было реализовано в количестве 549 штук.

Тройку лидеров замыкает Mercedes-Maybach S-Class со средней стоимостью 10,15 млн рублей. За пять месяцев его приобрели 234 покупателя.

Mercedes кабриолет SL-Class занял четвёртую строчку в рейтинге самых дорогих авто. Стоимость этой модели составляет 9,57 млн рублей. При этом стоит отметить, что в России продажи данной модели не велики — девять экземпляров за отчётный период.

Кроме того, в топовую десятку вошли: английский внедорожник Land Rover Range Rover (9,1 млн рублей), спорткар Porsche 911 Carrera (8,95 млн рублей), седан Mercedes-Benz S-Class (8,9 млн рублей), спорткар класса люкс Porsche Panamera (8,75 млн рублей), Lexus LS (8,15 млн рублей) и спортивный Nissan GT-R (7,65 млн рублей).

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