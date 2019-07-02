Мюнхен, Германия, , 11:40 — REGNUM

Немецкая автокомпания опубликовала тизер BMW X6 2020 модельного года. Изображение появилось на сайте Autoblog.

BMW X6 2020 Carsweek

Новый X6, судя по изображениям, получит более агрессивный дизайн. При этом он сохранит свою концепцию стремительного автомобиля. Наклон крыши кроссовера стал более острым, что отрицательно сказалось на комфортности заднего ряда.

В отличие от предыдущей версии, новый BMW X6 получит более крупную радиаторную решётку. Кроме того, автопроизводители модернизировали воздухозаборники, расположив их на переднем бампере, а также сузили передние фары и изменили задние фонари.

Ожидается, что в салоне автомобиля будет полностью цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы.

В продаже новый BMW X6 появится в течение 2019 года. Подробности комплектаций и стоимость новинки пока не сообщаются.

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