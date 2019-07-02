Москва, , 11:19 — REGNUM

Французский автопроизводитель Renault выпустил первый тизер рестайлингового кроссовера Renault Duster. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Автомобиль, судя по изображению, получит изменения передних фар, решетки радиатора, и, вероятно, бампера. Также ожидается, что для обновлённого авто будет доступен новый цвет кузова.

Блоки головной оптики получат новый рисунок, а радиаторную решётку автопроизводители модернизируют.

На ранее опубликованных шпионских снимках автомобиля видно, что обновлённый Renault Duster получит новый капот, пересмотренные бампера, а также дополнительные пластиковые накладки. Кроме того, у новинки будут уникальные легкосплавные колёсные диски, а также пластиковая защита для крышки багажника.

На данный момент обновлённый кроссовер анонсирован только для индийского рынка, но возможно, что это же обновление Duster может добраться и до России.

Стартуют продажи в самое ближайшее время.

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