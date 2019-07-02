Москва, , 10:46 — REGNUM

По итогам первых пяти месяцев 2019 года Lada Granta стала самой бюджетной машиной, представленной на авторынке России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При составлении рейтинга самых бюджетных автомобилей специалистами агентства учитывались средневзвешенная цена машины и объём продаж за период с января по май 2019 года, а также цены по каждой модификации.

Средняя цена Lada Granta составляет 522,9 тыс. рублей. При этом первые за пять месяцев 2019 года было реализовано 52 373 единицы этой модели.

На второй строчке расположился седан Datsun on-DO. Его средняя стоимость составляет 529,9 тыс. рублей. Однако в рейтинге по продажам он занимает лишь 28-ю позицию (7 598 ед.).

Тройку лидеров замыкает Lada 4×4. Средневзвешенная цена модели составила 563,8 тыс. рублей (12 773 ед., 13-я позиция).

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Datsun mi-DO (617,7 тыс. рублей) и Renault Sandero (690,1 тыс. рублей).

Далее в рейтинге идут седан Logan (699,1 тыс. рублей), Lada Largus (704 тыс. рублей), Lifan Solano (706,8 тыс. рублей), Lifan X50 (737,5 тыс. рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. рублей).

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