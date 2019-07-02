Тольятти, Самарская область, , 10:02 — REGNUM

Совместное предприятие американской корпорации General Motors и российского ПАО «АвтоВАЗ» представило обновлённый внедорожник Chevrolet Niva. Об этом сообщили в пресс-службе автокомпании.

Сообщается, что в «Ниве» было доработано программное обеспечение электронного блока управления мотором, благодаря которому были улучшены потребительские свойства авто. Chevrolet Niva уже протестирована. Обновлённая модель имеет улучшенные динамические характеристики, а также уверенный разгон. Расход бензина не увеличится, зато двигатель отвечает нормам токсичности Евро-5.

Во всех модификациях внедорожник Chevrolet Niva имеет систему ABS, систему вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и подушку безопасности.

Для заказа новинка доступна во всех салонах официальных дилеров марки.

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