Вашингтон, , 22:40 — REGNUM

Российский военно-промышленный комплекс не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», сообщает 1 июля телеканал CNBC со ссылкой на некий доклад разведслужб США.

Ракетный комплекс «Ярс» Дарья Антонова © ИА REGNUM

По утверждению телеканала, причиной таких скромных цифр является проблема с поставщиком углеродного волокна, выдерживающего экстремальные температуры во время движения на гиперзвуковых скоростях.

«Ожидается, что они не смогут выпустить свыше 60 единиц этого гиперзвукового оружия, потому что его создание будет слишком дорогостоящим», — цитирует телеканал заявление анонимного источника.

Тем не менее в США признают, что к 2020 году ракетные комплексы «Авангард» действительно будут поставлены на боевое дежурство, так как это является одним из приоритетов Москвы. По мнению телеканала, «это позволит Кремлю обойти в данной сфере США и Китай».

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