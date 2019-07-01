Нью-Дели, , 15:24 — REGNUM

Индийская компания Blacksmith Electric анонсировала премьеру электромотоцикла B2, который будет выпущен в 2020 году. Об этом 1 июля сообщает Auto.NDTV.

Главное преимущество этого электрического байка будет состоять в том, что он будет рассчитан на массового покупателя, а потому производитель хочет сделать его максимально доступным. Электрический мотоцикл сможет проехать без подзарядки 240 км и при этом у водителя будет возможность сменить батареи.

У B2 установлен мотор на 19,4 л. с. и 96 Нм. Он может разогнаться до 120 км/ч.

Заявленная дальность электробайка составит 120 км с одной батареей и 240 км с двойной батареей. Её можно будет полностью зарядить за 4 часа.

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