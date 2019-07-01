Токио, , 16:04 — REGNUM

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райн заявил, что компания заинтересована в слиянии с крупными студиями-разработчиками игр. О планах игрового подразделения Sony Райн рассказал в интервью японскому изданию Nihon Keizai Shimbun 1 июля 2019 года.

По словам Райна, «контент становится как никогда важным» с приходом в индустрию таких компаний, как Google. Глава Sony Interactive Entertainment считает, что многие новички в индустрии «с надеждой смотрят на рынок», и компания это приветствует.

Отдельно Джим Райн отметил, что Sony Interactive Entertainment может похвастаться огромным опытом (25 лет) работы в игровой индустрии и «обладает большими активами». Тем не менее, Райн не назвал конкретных студий-разработчиков, которые компания хотела бы приобрести.

Раннее разработчики игровых консолей из компаний Microsoft, Sony и Nintendo направили совместную просьбу в торговое представительство США об исключении игровых приставок из списка товаров, облагаемых повышенными пошлинами при ввозе из Китая в США. Производители приставок считают, что высокие тарифы ударят по конечным потребителям и замедлит развитие технологий в США.

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