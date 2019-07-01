Сеул, , 14:49 — REGNUM

Компания Jaguar Land Rover Korea открыла предзаказ на новый спортивный внедорожник Range Rover Evoque. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Range Rover Evoque

По их словам, компания представит модифицированную модель автомобиля второго поколения.

Известно, что под капотом автомобиля турбодизельный двигатель объемом 2 литра и мощностью 150 л. с./180 л. с. либо бензиновый двигатель объемом 2 литра с мощностью 249 л. с.

Кроме того, автомобили будут оснащены южнокорейскими приложениями T Map и Nugu, системами помощи при парковке, системой контроля полосы движения и круиз-контролем.

Известно, что на рынке Южной Кореи автомобиль появится в нескольких конфигурациях: D150 S — 67,1 млн вон (~$58 тыс.), D180 SE — 75,8 млн вон (~$65 600), D180 Launch Edition — 73,9 млн вон (~$64 тыс.), D180 First Edition — 80,9 млн вон (~$70 тыс.), D180 R-Dinamic SE — 81,2 млн вон (~$70 200), P250 SE — 72,9 млн вон (~$63 тыс.), P250 Launch Edition — 71,1 млн вон (~$61 500), P250 First Edition — 78 млн вон (~$67 500).