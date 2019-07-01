Москва, , 14:40 — REGNUM

Составлен рейтинг самых распространённых дизельных автомобилей в России по итогам первых пяти месяцев 2019 года. Об этом 1 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, за период с января по май 2019 года в России было реализовано 45 870 автомобилей на дизельном топливе, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них 80% — это кроссоверы и внедорожники.

Лидирует среди дизельных авто, проданных в январе-мае этого года на российском рынке, среднеразмерный внедорожник японской компании Mitsubishi Pajero Sport. За приведенный период было продано 3122 модели этого авто.

На втором месте также внедорожник японского производства — Toyota Land Cruiser Prado с результатом в 2 919 проданных единиц.

На третьей строчке — Renault Duster. Дизельных авто французского бренда в России за первых пять месяцев 2019 года было продано 2 314 единиц.

Четвертое и пятое места занимают соответственно Hyundai Santa Fe (2 195 ед.) и KIA Sorento (2 035 ед.).

Далее в топ-10 вошли автомобили: Toyota Land Cruiser 200 (1977 ед.), седан BMW 5 серии (1787 ед.), BMW Х5 (1633 ед.), Skoda Kodiaq (1633 ед.) и Volkswagen Touareg (1489 ед.).

Кроме того, по данным аналитиков, доля дизельных машин за период с января по май 2019 года в России сократилась до 7,7%, против 8,1% годом ранее.

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