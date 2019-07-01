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В июне продажи южнокорейского автопроизводителя Renault Samsung упали на 15% по сравнению с июнем 2018 года. Об этом 1 июля сообщает Yonhap.

Автомобиль (сс) Aaron Yoo

Отмечается, что в июне компания Renault Samsung реализовала 18 686 автомобилей. При том что в июне 2018 года было продано 21 921 автомобиль компании.

«Продолжительный спор между компанией и ее профсоюзом по поводу заработной платы и условий труда привел к потерям в производстве и повлиял на снижение продаж в прошлом месяце», — заявил представитель Renault Samsung.

14 июня рабочие Renault Samsung приняли пересмотренное соглашение о заработной плате, положив конец многолетнему спору, из-за которого были замедлены темпы роста производства.

Продажи на внутреннем рынке южнокорейской компании в июне 2019 года выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако экспорт за тот же период упал на 25%. В целом с января по июнь 2019 года продажи компании упали на 32% до 85 844 автомобилей по сравнению с показателем годом ранее.

Текущий модельный ряд Renault Samsung включает в себя компактный SM3, полностью электрический SM3 Z.E., небольшой внедорожник QM3, а также седаны SM5, SM6 и SM7.

Напомним, контрольный пакет акций компании принадлежит французской Renault, а остальные — Samsung Card (входит в Samsung Group).

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