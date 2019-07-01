Рязань, , 13:19 — REGNUM

АО «Северный пресс», входящее в концерн «Гранит-Электрон» корпорации «Тактическое ракетное вооружение», разработало инновационный тренажер для обучения личного состава ВДВ и спецназа прыжкам с парашютом. Он носит название «Кудесник» — комплекс учебного десантирования нагрузок и координации. С опытным образцом «Кудесника» можно было ознакомиться на форуме «Армия-2019». Об этом пишет ТАСС.

Поступление данного тренажера в войска позволит проводить отработку высотных прыжков с парашютом марки «Стайер». Данный парашют позволяет отделиться от самолета на высоте 8000 метров. В комплекте есть кислородное оборудование. Парашютист после отделения может переместиться на расстояние до шестидесяти километров.

У комплекса «Кудесник» есть подвижная рама, обеспечивающая имитацию отделения от летательного аппарата. Он также оснащен вентиляторами, создающими встречный поток воздуха, что позволяет имитировать полет парашютиста. Для обеспечения картины, близкой к реальности, надевается шлем с 3D, который обеспечивает виртуальную реальность.

Тренажер позволяет отработать все элементы прыжка с парашютом. Речь идет о отделении от летательного аппарата, свободном падении, пилотировании купола и приземлении.

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова собирается закупить шестнадцать таких комплексов. Это ускорит обучение и снизит его стоимость в сравнении с традиционными методами воздушно-десантной подготовки.