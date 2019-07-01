Сеул, , 12:34 — REGNUM

Компания Volvo Cars Korea открыла предзаказ на новый спортивный седан S60. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Volvo S60

По их словам, компания представит полностью модифицированную модель автомобиля третьего поколения.

Известно, что производиться данная модель автомобиля будет на заводах в Чарлстоне, штате Южная Каролина.

Новый седан S60 оснащен системой автономного управления «Pilot Assist II», позволяющая автомобилю двигаться на определенном расстоянии от впереди идущего автомобиля и удерживает его в полосе движения, а также системой автоматического торможения «City Safety».

Известно, что стоимость автомобиля будет варьироваться от 47,6 млн вон до 53,6 млн вон ($41 170~$46 400) в зависимости от комплектации.