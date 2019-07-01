Москва, , 12:31 — REGNUM

Официальный представитель немецкого бренда Porsche на российском рынке компания «Порше Руссланд» отзывает в России 2055 автомобилей Porsche Panamera. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат авто, которые были реализованы с декабря 2010 года по октябрь 2017 года.

Как говорится на сайте ведомства, причиной отзыва стало возможное попадание влаги в систему кондиционирования воздуха, которое может привести к короткому замыканию.

«Подобные короткие замыкания могут привести к возникновению термических инцидентов, в том числе, в транспортных средствах, которые поставлены на стоянку», — говорится в сообщении Росстандарта.

Компания намерена произвести проверку блока управления системы кондиционирования и, в случае необходимости, устранить неисправность или произвести замену на модифицированный вариант с улучшенным уплотнителем корпуса.

Кроме того, обладателям этих моделей авто рекомендуется парковать свой автомобиль только на улице и на достаточном расстоянии от зданий, чтобы исключить риски для людей и окружения.

Компания намерена совершенно бесплатно устранить дефект в любом официальном сервисном центре бренда.

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